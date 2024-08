partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Santarém entrega leitores de chip a propósito do Dia do Animal Abandonado

A Câmara de Santarém entregou na segunda-feira, 19 de Agosto, quatro leitores de microchips para animais de companhia às equipas de protecção civil municipal, GNR e PSP, a propósito do Dia do Animal Abandonado que se assinalou no sábado, 17 de Agosto.