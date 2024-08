Antiga sede do Povoense é abrigo sem condições para imigrantes

A antiga sede do União Atlético Povoense (UAP) está transformada num albergue para trabalhadores imigrantes. O edifício, propriedade do clube, está localizado na Rua da República, na Póvoa de Santa Iria, e foi arrendado há cerca de um ano a um imigrante para exploração do bar. Mas a O MIRANTE os sócios mais antigos do UAP relatam que o piso de cima do prédio tem dado dormida a mais de 12 imigrantes, que vão entrando e saindo do edifício à socapa, depois de espreitarem para a rua.

Os comerciantes locais também já se aperceberam do que se passa e contam que ao longo do dia entram e saem imigrantes aos dois e três de cada vez. “Vivem ali sem condições e se calhar nem têm luz nem água.