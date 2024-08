Crianças vão jogar à bola na Carregueira por uma causa solidária

Meia centena de crianças vão jogar à bola na Carregueira, concelho da Chamusca, e as do evento revertem para a ala pediátrica da ULS Médio Tejo. O primeiro Street Soccer Kids "Joga Bonito" joga-se no Agorespace da Carregueira na sexta-feira e sábado, 23 e 24 de Agosto, a partir das 20h00, com comes e bebes.