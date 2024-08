É cada vez mais fácil e barato andar de transporte público no Médio Tejo

A partir do dia 1 de Setembro os utilizadores do Transporte Público – Meio vão beneficiar de um conjunto de novos descontos, incluindo a gratuitidade em alguns serviços, que pretendem ser um estímulo à utilização dos autocarros “Meio” na região do Médio Tejo. Para os mais de 65 anos, que disponham de passe mensal, a utilização dos autocarros “Meio” vai ser totalmente gratuita.

Também o acesso gratuito está garantido nos transportes urbanos das cidades de Abrantes, Tomar, Ourém e Fátima, através do passe urbano. No arranque de Setembro, na aquisição do novo passe de rede vai ser possível viajar em todo o Médio Tejo por apenas 40 euros por mês. Estão previstos descontos em todas as assinaturas de linha. Todas estas medidas vão ter impacto nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Recorde-se que, já em vigor, os estudantes até aos 23 anos também viajam gratuitamente.

O investimento na área da mobilidade por parte da CIM Médio Tejo e dos seus municípios, complementado com o apoio de programas de financiamento como o Incentiva + TP, tem sido crescente e esse facto materializa-se também num conjunto de descontos e medidas aplicadas ao longo dos últimos anos, refere a comunidade intermunicipal em comunicado. “Cada vez mais é vantajoso andar de transporte público na região. Essa realidade verifica-se em exemplos concretos: no passado, antes da aplicação dos descontos PART, a deslocação Abrantes / Tomar ou Abrantes / Torres Novas previa um custo mensal superior a 100 euros, aos dias de hoje significa um custo de 40 euros, entre outros casos”, exemplifica. É de salientar que em algumas linhas, os descontos, face às tarifas aplicadas, ultrapassam os 75%.

O presidente da CIM Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, salienta que “a nossa CIM tem vindo a reforçar a sua actuação no domínio da mobilidade e dos transportes, tendo hoje um largo conjunto de competências nesta área e projetos de grande dimensão e impacto na qualidade vida das nossas populações”. “Este sentido de evolução e de querer mais e melhor para o nosso território tem sido uma constante, representando a área da mobilidade uma parte muito significativa do plano de atividades da CIM Médio Tejo”, disse.

Recorde-se que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é Autoridade de Transportes. O Transporte Público Meio é cofinanciado pelo Fundo Ambiental, no âmbito do programa Incentiva +TP.