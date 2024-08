Kit “Prints for Pink”, idealizado por quatro alunos da Escola Secundária do Entroncamento, venceu prémio internacional. Ideia veio de um dos alunos depois da mãe ser diagnosticada com cancro da mama. Concurso contou com cerca de dois mil projectos concorrentes dos quais 100 foram seleccionados para o ‘campus’ de Barcelona.

Escola do Entroncamento vence prémio com ‘kit’ de rastreio do cancro da mama

O projecto “Prints for Pink”, um ‘kit’ rápido e fácil de transportar utilizado no rastreio do cancro da mama, valeu à Escola Secundária do Entroncamento o primeiro prémio do concurso “The Challenge”, da Fundação La Caixa. “Basicamente é um ‘kit’ de detecção do cancro da mama a partir de um esfregaço de impressão digital, um rastreio não invasivo, fácil de transportar e de realizar, e a ideia, por ser uma técnica tão fácil, é fazer chegar o ‘kit’ a um número máximo de mulheres para que o rastreio do cancro da mama possa ser mais precoce”, disse à Lusa a professora Marta Azevedo, que incentivou os alunos a participarem no concurso que contou com cerca de dois mil projectos concorrentes.