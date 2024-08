Jonas Santos morreu atropelado por tractor conduzido pelo pai

Jonas Lima Santos, um menino de 11 anos de idade, perdeu a vida depois de ser atropelado por um tractor, conduzido pelo próprio pai, numa quinta na Coutada Velha, no concelho de Benavente. O alerta para o acidente ocorreu às 13:39h de domingo, 18 de Agosto. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Benavente, José Nepomuceno, explicou a O MIRANTE que à chegada da corporação “o menino já não tinha sinais vitais” pelo que “não houve necessidade de efectuar manobras de reanimação”.

As circunstâncias do acidente ainda estão a ser investigadas, mas tudo indica que a máquina agrícola, um tractor Manitou, que possui uma pá para carregar material agrícola, terá tocado de forma involuntária e provocado a queda do menino. O condutor do tractor, o pai da criança, não terá tido ângulo de visão e, por isso, não se terá apercebido da presença do filho e atropelou-o quando estava a efectuar trabalhos no campo relacionados com animais.

Fonte do comando sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo revelou a O MIRANTE que a ocorrência teve lugar numa exploração agrícola onde labora uma empresa de agro-pecuária que produz leite de vaca e de cabra. Os pais da criança são de nacionalidade brasileira e residem nos Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, segundo apurou o nosso jornal. Jonas frequentava o 5.º ano da Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos.

No teatro das operações estiveram 15 operacionais, apoiados por sete meios terrestres dos Bombeiros Voluntários de Benavente, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém. Um núcleo de psicólogos de Lisboa vai continuar a acompanhar os pais do menino e a GNR está a investigar as circunstâncias do acidente. O corpo do menino foi transportado para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira e decorreram dia 21 de Agosto no crematório da Póvoa de Santa Iria cerimónias fúnebres.