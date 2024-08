Quatro pessoas feridas em largadas de toiros em Coruche e Samora

Durante as festas de Coruche e Samora Correia foram colhidas, com gravidade, quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 10 e os 40 anos.

Uma criança de 10 anos e uma jovem de 20 anos foram colhidas, com gravidade, numa tourada à corda no dia 16 de Agosto, no âmbito das actividades taurinas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, em Coruche.

Ambas foram atingidas pelo touro que percorria, à corda, uma das ruas da vila. As jovens sofreram hematomas e traumatismos, sendo assistidas no local e transportadas ao hospital.

No dia seguinte, a 17 de Agosto, outras duas pessoas, de nacionalidade brasileira, foram atingidas nas largadas de touro em Samora. Uma delas foi submetida a uma intervenção cirúrgica e não corre perigo de vida.