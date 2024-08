Autoridades pedem a agricultores que denunciem furtos em Coruche

GNR quer actuar de forma pró-activa e menos reactiva e pede a colaboração dos proprietários agrícolas de Coruche e Vale do Sorraia que têm sido assaltados.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a desenvolver a operação “Campo Seguro”, que teve início a 1 de Julho e vai prolongar-se até 16 de Fevereiro de 2025. O objectivo, segundo explica o capitão João Romano, comandante do Destacamento Territorial da GNR de Coruche, é sensibilizar e aumentar o patrulhamento em zonas agrícolas para prevenir furtos e outros crimes relacionados.

Tal como O MIRANTE deu conta na edição passada, os agricultores de Coruche e do Vale do Sorraia alertam para o aumento preocupante de furtos em propriedades agrícolas, apelando a mudanças nas molduras penais para castigar autores dos crimes.