Faleceu dono da Churrasqueira do Cartaxo ferido em incêndio em Abril

O Cartaxo está de luto pelo falecimento de Paulo Tavares aos 54 anos, dono da Churrasqueira Ribatejana, esta sexta-feira, 23 de Agosto. Paulo Tavares faleceu na sequência de queimaduras graves originadas por um incêndio no seu estabelecimento na madrugada de 11 de Abril deste ano. Estava internado desde então.

Recorde-se que Paulo Tavares era um dos sobreviventes da explosão na Secundária do Cartaxo, em 1985, que lhe deixou marcas para a tua a vida.

Foi inicialmente transportado para o Hospital de Santarém com queimaduras no rosto e nas mãos, partes do corpo que já tinham sido atingidas no acidente na escola, e posteriormente para Lisboa.

O incêndio ficou circunscrito à cozinha, que ficou totalmente destruída. Não se sabe o que terá estado na origem do incêndio numa altura em que não havia mais ninguém no estabelecimento, que na altura da pandemia deixou de estar aberto ao público para refeições e passou só a servir comida para fora, nomeadamente grelhados.

Segundo fonte próxima da vítima, o acidente ocorreu quando preparava o molho para os frangos no restaurante que estava a gerir há alguns anos e que antes era dos pais, que vivem por cima do estabelecimento na rua Serpa Pinto.