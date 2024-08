GNR deteve em Rio Maior homem que agrediu três passageiros num autocarro

Um passageiro que seguia num autocarro que estava a fazer a ligação entre Lisboa e Leiria, foi detido por militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Rio Maior por ter alegadamente agredido três outros passageiros que seguiam no mesmo transporte. O alerta

para o incidente terá sido dado por volta das 16h00 de quinta-feira, 22 de Agosto, tendo as autoridades intervindo de imediato, segundo confirmou O MIRANTE junto do Comando Territorial de Santarém da GNR.

O cidadão, de 48 anos e nacionalidade portuguesa, terá agredido três passageiros porque, segundo testemunhas no local, supostamente o insultaram, tendo o alegado agressor ameaçado as mesmas e agredido. Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, os passageiros

apresentaram queixa.

Segundo informações que circulam na internet, o motorista parou no meio de uma avenida em Rio Maior quando começaram as agressões, pouco depois do alegado agressor ter entrado dentro do veículo. As vítimas das agressões foram assistidas no local pelos Bombeiros

de Rio Maior, todos com ferimentos ligeiros. O agressor, que foi conduzido ao posto da GNR, acabou por ser libertado pouco depois por indicação do Ministério Público.