Hospital de VFX vai manter doentes internados em garagem por falta de espaço

Na última semana a familiar de um utente fez queixa no livro de reclamações por ter considerado desumana a forma de funcionamento do espaço, que nem sequer tem janelas para ventilar a área ou permitir a entrada de luz natural.

O Serviço de Observação 4 (SO4) do Hospital de Vila Franca de Xira, criado numa das garagens do edifício durante a pandemia de Covid-19 para dar resposta ao aumento de utentes a recorrer ao hospital, continua a funcionar três anos depois e não há nenhuma perspectiva de que venha a ser encerrado de vez. O conselho de administração do hospital, liderado por Carlos Andrade Costa, diz a O MIRANTE que o espaço cumpre os requisitos para a prestação assistencial para o qual foi projectado, à data, pela entidade privada que geria o hospital e que por isso o SO4 vai ser mantido em funcionamento, “nas condições herdadas, enquanto o elevado número de doentes assistidos neste hospital o exija”, explica.