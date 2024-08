O inspector que fechou o SEF de Santarém

António Ramalho entrou no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Santarém no dia do atentado terrorista às torres gémeas em Nova Iorque. Nesse 11 de Setembro de 2001 iria substituir o responsável da delegação, mas ao longo das duas décadas na delegação não passou de número dois na estrutura até ter sido nomeado oficialmente o coordenador da delegação quando já tinha sido anunciada a extinção do órgão policial, em 2022. O inspector-chefe, categoria que atingiu em 2006, fica para a história como o último responsável pelo serviço em Santarém e foi o último a sair das instalações no dia 28 de Outubro de 2023, deixando as chaves e todos os assuntos pendentes em cima da secretária.