Arrancaram obras na EN3 entre Azambuja e Vila Nova da Rainha

Empreitada na Estrada Nacional 3, entre Azambuja e Vila Nova da Rainha, visa a construção de duas rotundas e requalificação da via. As obras vão durar 300 dias e por isso o Município de Azambuja apela a compreensão dos utilizadores daquela via para os constrangimentos decorrentes dos trabalhos.