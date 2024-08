Câmara de Coruche tem dúvidas sobre os prazos das obras do Posto da GNR

A requalificação do Posto da GNR de Coruche poderá estar a enfrentar atrasos que podem comprometer o cumprimento do prazo previsto para a conclusão da obra, alerta o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira. O autarca adianta que a autarquia pretende, num futuro próximo, solicitar ao MAI uma actualização sobre o ponto de situação da obra, de forma a estar preparada para eventuais atrasos. “A nossa intenção é tentar saber junto do MAI qual é a informação que tem da parte do empreiteiro ou do departamento que acompanha esta empreitada”, refere.

Questionado por O MIRANTE, o autarca refere que a empreitada está a ser acompanhada pelo Ministério da Administração Interna (MAI), mas pela observação exterior do edifício em obra “depreendemos que, aparentemente, decorrem alguns atrasos relativamente àquilo que era o prazo previsto para esta empreitada”. Caso o cronograma não seja cumprido “ou o empreiteiro tem que apresentar um plano de recuperação para aquela obra ou, com toda a certeza, a obra vai derrapar no prazo contratual”, afirma Francisco Oliveira. O presidente da câmara expressou ainda preocupação com a situação, uma vez que a autarquia está actualmente a assumir os custos financeiros relacionados com o arrendamento das instalações temporárias onde a GNR está a funcionar. “O que nos preocupa muito é que, neste momento, a câmara está a assumir as responsabilidades financeiras do arrendamento das actuais instalações”, realça. “Actualmente ninguém nos deu informação, não sabemos de nada, mas estamos atentos”, concluiu Francisco Oliveira.

O anúncio da empreitada de reabilitação e adaptação das instalações do Destacamento Territorial da GNR de Coruche foi publicado em Diário da República no dia 25 de Janeiro de 2023. O valor do preço base da obra ultrapassa os 1,2 milhões de euros e o acto de consignação da obra ocorreu no mês de Novembro de 2023, numa cerimónia presidida pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR) aceitou que o posto da GNR de Coruche fosse instalado provisoriamente num antigo centro de dia, junto à Avenida Luís de Camões, que está devoluto e é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Coruche.

A autarquia despende uma verba de 1.200 euros por mês para arrendar o espaço, assegurando ainda as despesas com água e luz. Já o Destacamento Territorial da GNR mudou-se para Samora Correia, concelho de Benavente, durante o decorrer dos trabalhos.

As instalações do posto da GNR de Coruche tinham alguns problemas e há muito que eram pedidas obras. Em Abril de 2019 a Associação de Profissionais da Guarda exigia que as obras de requalificação das instalações da GNR de Coruche se iniciassem de imediato e considerava uma “afronta” a demora no início das obras, consideradas prioritárias.

Em Novembro de 2019 os deputados do PSD Isaura Morais, João Moura e Sónia Ferreira, numa pergunta dirigida ao Ministério da Administração Interna, lembravam que a necessidade de obras remonta há mais de uma década.