Estação da Castanheira do Ribatejo é um oeste selvagem onde vale quase tudo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a procurar três homens que foram filmados, na última semana, a grafitar um comboio que tinha acabado de parar na estação da Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. O caso aconteceu na última semana e vem reavivar as preocupações de segurança da comunidade que há muito se queixa que a estação da Castanheira é como um “oeste selvagem” onde vale tudo. Agora foi a vez de vários passageiros que se deslocavam num comboio rumo a Lisboa verem três homens a saltar para a linha, na estação da Castanheira, quando o comboio parou, para de cara destapada começarem a grafitar as composições. Durante largos minutos os homens desenharam o que quiseram na composição, acenaram para os vídeos que os passageiros estavam a fazer de dentro do comboio e fugiram impunes, para revolta de quem assistiu à cena. Um dos homens, vendo que estava a ser filmado de dentro do comboio, pintou as janelas e ainda se despediu com um “fixe” para a câmara, fugindo de seguida, para estupefacção dos passageiros.

Fonte da GNR garante a O MIRANTE que as autoridades já viram os vídeos e têm uma ideia de quem será um dos suspeitos e a identificação estará por dias. Os factos, garante a GNR, vão depois ser remetidos ao Ministério Público. A estação da Castanheira do Ribatejo, cuja gestão é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP), tem sido notícia nos últimos meses devido a um crescente sentimento de insegurança que ali reina junto dos passageiros. Em especial nos períodos nocturnos e ao fim-de-semana. Pedro Gago, da Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo, é uma das vozes que tem apelado a um reforço da segurança no local. Este novo caso é, para o responsável, mais um exemplo de que a situação é “muito grave” e que alguma coisa tem de ser feita rapidamente.

“Videovigilância pode ajudar, mas a situação está a ficar muito preocupante. O ambiente na estação está péssimo e a segurança dos passageiros está em causa. É preciso que a IP coloque segurança privada ou agentes gratificados na estação. Se eles estivessem lá, esta e outras situações não tinham acontecido”, alerta.

Já em Junho a comissão de utentes tinha promovido uma concentração na estação para chamar a atenção para estes problemas. “Tem havido várias tentativas de assaltos, sobretudo à noite, ainda em Maio levaram a mochila a um rapaz e noutro dia, uma das pessoas teve de fugir a correr da estação até à Associação de Promoção Social”, lamentava Pedro Gago. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, já se tinha mostrado preocupado com a situação de insegurança na estação e apelou a uma maior presença policial no local. O MIRANTE questionou a IP sobre este assunto, mas não recebeu resposta até ao fecho desta edição.