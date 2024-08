Faleceu antigo vereador da Câmara do Cartaxo José de Sousa Major

José de Sousa Major, antigo vereador da Câmara Municipal do Cartaxo, que também assumiu o cargo de presidente da assembleia municipal, faleceu recentemente aos 87 anos. O funeral realizou-se na quarta-feira, 21 de Agosto, às 11h00, na Igreja Paroquial do Cartaxo. Após as cerimónias religiosas, o cortejo fúnebre seguiu para o Cemitério do Cartaxo. O actual presidente da câmara municipal, João Heitor, endereçou condolências à família e amigos do ex-autarca através de um comunicado partilhado nas páginas oficiais das redes sociais da autarquia.