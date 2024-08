Mais de quatro mil pessoas procuram emprego em VFX

Em Junho estavam inscritas no centro de emprego de Vila Franca de Xira 4.352 pessoas, mais 18,5% do que em igual período do ano passado. Os dados são fornecidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa é a que tem maior número de pessoas inscritas à procura de trabalho - 1.047 pessoas - representando uma subida anual de 11,3%.

Seguem-se, por ordem descendente de pessoas inscritas no centro de emprego, a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho com 1.031 inscritos; Vila Franca de Xira (857 pessoas); Vialonga (657 inscritos) e a União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, com 410 pessoas inscritas à procura de trabalho. Por fim, a freguesia com menos gente inscrita no centro de emprego é a União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, com 350 pessoas, uma variação mensal em cadeia de -3% face ao mês anterior, representando ainda assim um aumento anual de 35,7%.