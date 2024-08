Miguel Borges lamenta mudança no modelo das Quartas-Feiras de Agosto

Na última reunião camarária do Sardoal, o presidente do município Miguel Borges lamentou a mudança no modelo das Quartas-Feiras de Agosto, evento que é tradição no concelho. Segundo o autarca, a mudança de conceito implicou a perda da vertente cultural. “É de lamentar ver no que as Quartas-Feiras de Agosto se tornaram. Claro que as juntas de freguesia do concelho têm toda a legitimidade para mudar. Perderam-se os momentos de cultura, com apresentações e actuações das associações, como a filarmónica, em que a animação e a cultura se reuniam na Praça Nova e predominava a cultura popular e tradicional”, lamentou o autarca, que reforçou não ter nada contra a mudança e que também é importante haver momentos de diversão.

“Claro que proporciona momentos de descontração e de lazer para a população o que é fundamental e garante algum retorno financeiro para as actividades das associações, mas o modelo inicial não tem nada a ver com este modelo actual e revia-me muito mais no antigo”, disse. No entanto, Miguel Borges corrobora as palavras do vereador Carlos Duarte (PS), que acredita que uma vertente não impeça a outra e que a cultura e a diversão podem-se juntar. “Percebemos a evolução das coisas e claro que pode haver um momento cultural a uma determinada hora, seguido pela diversão”, vincou. As Quartas-Feiras de Agosto decorrem todas as quartas-feiras do mês, a partir das 22h00, no espaço de estacionamento junto à câmara municipal. A entrada é livre.