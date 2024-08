Munícipe de Benavente denuncia caos à porta de casa: lixo, carros e esgotos sem solução

Maria Isabel Almeida, de 79 anos, está cansada dos vários problemas que afectam a área da sua vivenda na rua de Santa Cruz, em Benavente. São problemas relacionados com a limpeza de contentores de lixo, a acumulação de automóveis provenientes de uma oficina e dificuldades relacionadas com o sistema de esgotos da sua habitação. “Há 53 anos não havia nada disto quando fui para ali morar. Sinto-me invadida por todos os lados… a minha filha vai a minha casa e não pode estacionar”, lamenta.

Isabel Almeida mostra-se descontente com a actuação inadequada dos trabalhadores da empresa encarregue da lavagem de contentores de lixo, que estacionaram, recentemente, dois camiões em cima do seu passeio e procederam à limpeza dos contentores em frente à sua residência, sujando os portões e muros da vivenda. “A minha filha, que estava lá naquela altura, chamou a atenção dos trabalhadores que não deviam fazer ali a lavagem. Eram lagartas, moscas e toda a porcaria que estava agarrada aos contentores e que ficou nos portões”, explica.

A munícipe pretende fazer uma exposição escrita que enviará à câmara municipal. Segundo os trabalhadores, não havia outro local disponível para realizar a lavagem dos contentores. “A lavagem foi próxima da vivenda porque ao lado está tudo cheio de carros estacionados. Aquele estacionamento ao lado da minha casa é só sucata”, vinca a residente.

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, afirma que a autarquia não recebeu qualquer denúncia formal sobre esta situação, mas comprometeu-se a investigar os incidentes. O autarca explica que os contentores são normalmente lavados na via pública e, portanto, é possível que o camião tenha estacionado mais próximo da moradia de Isabel Almeida. “Iremos ver a questão, mas o passeio é um espaço público”, disse Carlos Coutinho que, ainda assim, considera que “o mesmo deve ser respeitado e mantido limpo”.

Outra preocupação apresentada por Isabel Almeida foi a acumulação de sucata num terreno destinado a construção urbana, situado ao lado da sua habitação. A munícipe referiu ainda a existência de uma oficina próxima, cujo proprietário estaciona veículos junto à sua porta, o que provoca manchas nos muros devido à emissão de gases de escape. Isabel Almeida manifesta preocupação sobre quem será o responsável em caso de incêndio e queixa-se de que o proprietário do terreno não lhe permite instalar andaimes para proceder à pintura da parede afectada.

O presidente da câmara afirma desconhecer o estado actual das diligências do serviço de fiscalização da câmara relativamente ao parqueamento de veículos naquele terreno. O autarca promete, no entanto, verificar a situação, salientando que a utilização de lotes urbanos obedece a regras específicas. Além disso, esclarece que a oficina mencionada está devidamente legalizada. Quanto à questão dos andaimes e da utilização da parede da munícipe, o presidente explica que se trata de uma questão de direito privado, devendo ser resolvida directamente entre os dois proprietários.

A munícipe refere que existe um problema no sistema de esgotos relacionado com o prédio de habitação colectiva recentemente construído em Valverde, Benavente. Segundo Isabel Almeida a falha no colector de esgoto tem impedido que a água da lavagem do seu quintal chegue à sarjeta, resultando num cheiro nauseabundo na área circundante. Isabel Almeida lamenta que algumas pessoas utilizem o passeio em frente à sua casa para fazer necessidades, agravando o problema de insalubridade.

Carlos Coutinho recorda que existia, anteriormente, um colector de esgoto que passava pelo terreno de Isabel Almeida e pelo lote onde foi construído o novo prédio, mas que a ligação ao prédio foi descontinuada, restando apenas a ligação ao terreno da munícipe. O presidente assegurou que irá contactar a empresa Águas do Ribatejo para investigar e resolver a situação.