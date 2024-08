Projecto “Fábrica das Artes” marcou presença no festival Bons Sons

A Fábrica das Artes, projecto da Câmara Municipal de Tomar, marcou presença no festival Bons Sons, que se realizou entre os dias 8 a 11 de Agosto na aldeia de Cem Soldos. O projecto fez-se representar no festival com uma mostra artística de azulejaria, cerâmica, marionetas, pintura, desenho, banda desenhada e encadernação. Foi ainda transformada uma pequena rua num espaço de convívio e troca de ideias, trabalho desenvolvidos pelos artistas presentes. Nessa mesma rua, esteve exposto um mural com o nome “Cadavre Exquis”, que rapidamente se preencheu com muita imaginação.

A presença da Fábrica das Artes no festival permitiu também distribuir a segunda edição do Zine, uma agenda com a programação das actividades que vão decorrer durante o mês de Agosto.

Recorde-se que a Fábrica das Artes funciona em Tomar, no edifício moagem “A Portuguesa”, contando com diversos workshops e exposições. O projecto tem sido um sucesso, tendo recebido cerca de 1300 visitantes nos primeiros dois meses da actual edição.

A Fábrica das Artes foi criada a 16 de Junho de 2021. O município de Tomar pretende com o projecto continuar a apostar na valorização da identidade do território, tendo como força motriz a criatividade e a inovação.