Adelaide Batista foi à reunião de Câmara de Benavente mostrar trabalho aos autarcas

Maria Adelaide Batista mostrou-se descontente com diversas situações no município e aproveitou a última reunião de câmara para exigir melhoria da sinalização rodoviária, dos transportes públicos e do estado espaços verdes da vila. A falta de placas informativas na Estrada Nacional 118-1, que indiquem a localização do parque de lazer no Vale da Asseiceira, na Barrosa, foi uma questão já mencionada em reuniões anteriores e que a munícipe volta a apontar o dedo. “O parque de lazer é tão bonito, passa muita gente na estrada e desconhece que aquele espaço existe. Seria bom colocar uma informação para quem circula na via”, sugere. O presidente da câmara, Carlos Coutinho reconhece a necessidade de sinalização adequada e garante que o vereador Hélio Justino ficará responsável por resolver a situação.

A munícipe lembra também a ausência de horários dos transportes públicos afixados nas paragens, apelando à câmara para que intervenha junto da empresa Ribatejana. Carlos Coutinho assegura que será feito um pedido formal à operadora para resolver essa questão. No âmbito dos transportes, Adelaide Batista mostra-se satisfeita pela implementação da gratuidade dos passes para estudantes, mas questiona a possibilidade de reduzir o preço para pessoas com mais de 65 anos, uma prática já adoptada noutras localidades. “Há pessoas que precisam de ir a consultas e tratamentos fora de Benavente e têm alguma dificuldade no pagamento”, exemplifica. Adelaide Batista pede ainda a instalação de uma paragem de transporte a pedido na zona urbana da Coutada Velha no sentido de “melhorar a mobilidade” naquela área.

A munícipe chamou também a atenção para o estado dos espaços verdes no Bairro de Santa Cruz e nas Areias, em Benavente, destacando que várias “árvores estão mortas ou em declínio” devido à falta de rega. Além disso, menciona que os passeios largos têm sido utilizados para estacionamento, uma vez que não existem alternativas adequadas, sujeitando os moradores a coimas. Adelaide Batista sugere a criação de um parque de estacionamento naquela zona, argumentando que muitos prédios antigos não possuem garagem e que as novas construções não conseguem acomodar mais do que um carro por família, o que é insuficiente. A degradação de três prédios no Bairro de Santa Cruz, que, segundo Adelaide Batista, constituem uma imagem “triste” à entrada da vila é outra questão que a habitante apela a uma mudança. O presidente da câmara refere que a autarquia já havia incluído dois desses edifícios na Estratégia Local de Habitação e iniciado negociações com o proprietário, que prometeu avançar com obras de requalificação. Contudo, até à data, nada foi feito, pelo que a câmara vai notificar o proprietário para agir.

Relativamente ao Parque 25 de Abril, em Benavente, Adelaide Batista aponta o estado de abandono do espaço, com falta de flores e a necessidade de uma intervenção urgente, sobretudo após os grandes eventos festivos que ali decorreram. O presidente da autarquia admite que existem problemas de manutenção, sublinhando que a empresa adjudicatária não tem cumprido plenamente as suas obrigações, embora tenha registado algumas melhorias. Adelaide Batista propõe ainda que, durante a procissão de Nossa Senhora da Paz, seja proibido o estacionamento na Rua Luís Godinho, uma via estreita que dificulta a passagem do andor. Carlos Coutinho concorda com a sugestão e comprometeu-se a implementar a medida nas festividades do próximo ano.