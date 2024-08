Ajudar o próximo é a principal motivação dos jovens para fazer voluntariado

Lara Freitas, Diogo Romão e Henrique Maurício, voluntários do programa Entroncamento Jovem, afirmam que o sentimento de realização por ajudar o próximo é o que mais os motiva e a principal razão para participarem em programas de voluntariado. Lara Freitas, de 16 anos, fez voluntariado pela primeira vez este ano, no apoio aos monitores das férias desportivas promovidas pelo município. “A experiência foi muito enriquecedora, aprendemos coisas novas, conhecemos outras pessoas e realidades e levamos coisas para a nossa vida, é muito mais útil do que ficar em casa o dia todo”, afirma a jovem a O MIRANTE, acrescentando que todos os jovens deveriam fazer voluntariado pelo menos uma vez na vida. “O voluntariado traz experiências e conhecimentos que nem sempre temos acesso na escola, como a realização de actividades e o contacto com o trabalho prático. É de lamentar que ainda haja poucos jovens com vontade de abdicar do seu tempo em casa em prol de ajudar o outro”, reforça.

Lara Freitas acredita que o voluntariado, nomeadamente em parceria com empresas e entidades, é uma porta aberta para a possível entrada no mercado de trabalho. “Levo muito conhecimento e experiência comigo, a nível de relações interpessoais, trabalho em equipa e apoiar na coordenação dos trabalhos. Para o ano irei, certamente, repetir”, sublinha, com um sorriso.

Henrique Maurício e Diogo Romão, também de 16 anos, são escuteiros desde crianças e, através de um convite feito pelo chefe de divisão do Agrupamento 84 do Entroncamento, fizeram voluntariado na Protecção Civil. Devido às actividades da associação, os jovens já tinham tido contacto com o voluntariado através de acções do Banco Alimentar contra a Fome e de angariação de bens e alimentos para famílias carenciadas. Entre as funções, o que mais realizaram foi rondas pelo Parque Verde do Bonito para verificar as condições de limpeza e segurança e vigias nas torres de controlo para garantir que não havia sinais de fogo à vista. As aprendizagens nos escuteiros foram úteis, referem, uma vez que estavam familiarizados com o processo de patrulhamento pelas florestas e com a identificação de locais através de coordenadas. Sobre os benefícios de fazer voluntariado, o sentimento de ajudar o próximo é também comum aos dois amigos. “Receber um sorriso do outro lado é o que cativa mais”, afirma Henrique Maurício.

Durante o programa, as maiores aprendizagens foram o saber esperar, comunicar com walkie talkie e saber comunicar com as autoridades em caso de emergência e técnicas de vigia. Os jovens pretendem, no próximo ano, voltar a participar em programas de voluntariado, mas com actividades mais dinâmicas. “Por vezes, os jovens preferem ficar em casa, mas se participassem mais em actividades de voluntariado aprendiam mais e era muito mais enriquecedor”, refere Henrique Maurício.