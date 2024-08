Arruda dos Vinhos pressiona IP para melhorar Nacional 115 em Arranhó

O piso da estrada nacional 115 (EN115) que liga Arranhó, no concelho de Arruda dos Vinhos, a Bucelas, Loures, está em mau estado e os condutores que são obrigados a usar aquela estrada há muito reclamam por obras de melhoria.

O asfalto está esburacado e sobretudo abatido e fracturado em muitos locais, sendo que os remendos que ao longo dos anos foram sendo colocados estão também eles a precisar de reparação. Em alguns locais as marcações no piso também já viram melhores dias.

O problema do mau estado do piso já chegou à Câmara de Arruda dos Vinhos, com o presidente do município, Carlos Alves, a confirmar a O MIRANTE que o troço da EN115 que passa no seu concelho há muito que já viu melhores dias e precisa de obras. “Há realmente troços da EN115 muito maus. Temos feito muita pressão junto da Infraestruturas de Portugal no sentido deles fazerem a manutenção a algumas partes, que estão danificadas e requerem manutenção”, explica.

A EN115 é usada diariamente por centenas de condutores e foi criada no âmbito do plano rodoviário nacional de 1945, na altura classificada de estrada nacional de 1ª classe. O projecto original da estrada era promover uma ligação entre a zona Oeste e a periferia da Grande Lisboa, com uma distância de 84 km e um desnível positivo de 1.759 metros. Faz a ligação entre as Caldas da Rainha e Loures, cruzando os concelhos de Óbidos, Cadaval, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Alenquer, Arruda dos Vinhos e Loures. O troço de Arranhó em Arruda dos Vinhos é considerado como uma das melhores estradas para se conduzir na região, devido aos seus desníveis, curvas e paisagem, sendo palco frequente para as gravações de programas televisivos de automóveis.