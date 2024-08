Mau estado do Cemitério de Marmelais volta a ser assunto em Tomar

Hugo Cristóvão, presidente da câmara, explicou que antigamente se aplicava um produto químico que não permitia o crescimento das ervas durante um ano, mas que esse procedimento já não pode ser feito actualmente.

Na reunião de câmara de Tomar de Agosto, o vereador do PSD, Tiago Carrão, voltou a trazer para debate o mau estado de conservação do Cemitério de Marmelais. O autarca disse que são várias as pessoas que se têm mostrado transtornadas com a situação. Tiago Carrão começou por explicar que se deslocou até ao Cemitério de Marmelais para verificar como estava o estado do espaço: “desloquei-me lá para ver com os meus próprios olhos como é que estava realmente o estado e é uma total falta de manutenção e de cuidado”, sublinhou, acrescentando que a erva apresentava uma altura bastante considerável. “Quero deixar essa nota porque é um local que merece outro tipo de atenção e de cuidado”, vincou o vereador social-democrata.

O presidente da autarquia, Hugo Cristóvão (PS), respondeu que a questão das ervas não é como noutros tempos: “as ervas estão sempre a crescer, mas ao contrário de outros tempos em que se fazia uma aplicação de químicos que valia uma vez por ano, isso hoje já não é possível, e bem, porque é por questões de saúde pública”, explicou. O autarca socialista acrescentou que o crescimento das ervas também se deve aos elevados níveis de precipitação que se têm verificado e que o corte regular das ervas não é possível porque isso iria obrigar a “duplicar, triplicar, quadruplicar, o número de recursos humanos”, vincou.

Recorde-se que o mesmo tema já tinha sido debatido na reunião de câmara de dia 13 de Maio, onde a vereadora do PSD, Lurdes Fernandes, alertou igualmente para o mau estado do cemitério. Na altura, o vereador Hélder Henriques disse que parte do problema se devia ao facto do terreno ser “muito argiloso”.