Pedreiros da Golegã fazem de calceteiros devido à falta de mão-de-obra

A vereadora do Partido Socialista (PS) na Golegã, Ana Caixinha, levantou em reunião de câmara a questão da perigosidade dos paralelos soltos da calçada das ruas. O vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, interveio para dizer que a empresa a quem foi adjudicada a reparação da calçada trabalhou uma semana e nunca mais apareceu. O município tem contactado com outras empresas e haverá, em princípio, uma concorrente substituta, acrescenta. Depois do único calceteiro se ter reformado, têm sido os três pedreiros do município a “desenrascar” a calçada em frente à praça de táxis, revelou o vice-presidente.

Numa entrevista a O MIRANTE publicada em Setembro de 2023, o presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, lamentou o facto de não conseguir arranjar trabalhadores para trabalhos menos qualificados. “Tem sido uma grande complicação. Tentamos ir buscar pessoas ao fundo de desemprego, mas não querem trabalhar. Quando vêm pedir emprego quase que exigem uma função que lhes permita trabalhar das 09h00 às 17h00, com ar condicionado se possível. Quando falamos em trabalhar em alguns fins-de-semana fogem com o rabo à seringa. Parece que falta humildade a algumas pessoas”, disse.