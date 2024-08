Tomar junta-se à Associação Just a Change para reabilitar cinco casas no concelho

O projecto da Associação Just a Change, em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, visa reabilitar cinco casas de famílias desfavorecidas no concelho. Os trabalhos decorrem durante este mês de Agosto e contam com a participação de cerca de meia centena de jovens voluntários vindos de todo o país. Com esta iniciativa vão ser melhoradas as condições habitacionais de cinco agregados familiares, num total de 12 pessoas.

O projecto conta com o apoio de diversas entidades e associações que decidiram aliar-se para ajudar no financiamento. No que toca às cinco habitações a reabilitar, uma localiza-se na Freguesia Urbana (casal jovem com uma filha), outra nas Olalhas (família unifamiliar), uma também na Madalena/Beselga (família de dois adultos, tio e sobrinha, mais duas crianças) e as restantes duas casas situam-se na freguesia Casais/Alviobeira (uma família de dois idosos mais uma família de dois elementos).

O valor total das intervenções ascende aos 100 mil euros, sendo que o contributo do município de Tomar ronda os 20 mil euros, mais o valor em falta para as refeições não suportadas pelos donativos e o alojamento dos voluntários, assim como toda a logística necessária. Os restantes encargos financeiros são da Associação Just a Change, alicerçada em donativos do tecido empresarial, sociedade civil e financiamentos europeus.