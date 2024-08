Tradição e devoção nas festas em honra de Nossa Senhora do Castelo em Coruche

A vila de Coruche celebrou as festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo entre os dias 14 e 18 de Agosto. Aquelas que são as mais aguardadas festividades de Verão dos coruchenses permitiram, durante cinco dias, desfrutar da gastronomia e das tradições das gentes desta localidade ribatejana. A procissão em devoção à Nossa Senhora do Castelo, o cortejo histórico e etnográfico e, ainda, um dos espectáculos de fogo-de-artifício foram alguns dos momentos emblemáticos da festa.

Também os concertos e as tradicionais largadas de toiros no centro histórico contribuíram para a animação nas ruas, reflectindo o forte vínculo da comunidade à cultura taurina. Segundo o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, este “é um evento carismático” que ano após ano “junta as pessoas e envolve as famílias em torno de Nossa Senhora do Castelo”.

Este ano, de acordo com o autarca, as festas voltaram a ser “vividas e sentidas com devoção e alma coruchense”, tendo o edil salientado a qualidade das iniciativas culturais. “Tivemos a oportunidade de experienciarmos em Coruche iniciativas culturais e eventos que, de outra forma, não seriam possíveis de serem vivenciados porque representam encargos financeiros se os quisermos ver noutro local qualquer”, vincou. Francisco Oliveira agradeceu todo o empenho dos trabalhadores municipais, representantes das entidades, associações, voluntários e empresas que fizeram parte integrante das festas.