Variante de Arruda dos Vinhos é a obra da década que era um sonho adiado

A nova Variante de Arruda dos Vinhos, uma obra que custou seis milhões de euros e demorou 450 dias a implementar, é considerada a obra da década no concelho, para o presidente do município, Carlos Alves. Seis meses depois da sua inauguração restam poucas dúvidas na comunidade da importância desta via, que permite escoar mais facilmente o trânsito que circula na Estrada Nacional 248, Estrada Nacional 115-4 e na via de acesso à Zona Industrial das Corredouras.

“A variante era um anseio antigo de todos nós e o município teve um papel muito importante no desbloqueio financeiro da obra. Das conversas com as pessoas há uma unanimidade em torno dos benefícios daquela via. Foi um dos investimentos mais importantes da década em Arruda dos Vinhos e veio dar-nos melhor mobilidade e qualidade de vida, bem como maior atractividade”, explica Carlos Alves a O MIRANTE. Do valor total da obra, um milhão de euros coube ao município de Arruda dos Vinhos. Um esforço financeiro para o erário público local que o presidente do município diz ter valido a pena face aos benefícios que trouxe à população.

A nova variante tem permitido aliviar os fluxos pendulares junto das escolas da vila que, no passado, geravam fortes congestionamentos. “Era notório de manhã os pais entregarem e recolherem as crianças junto das escolas e o afunilar que isso provocava no trânsito. Havia um estrangulamento que prejudicava muito o trânsito. Agora com a variante o trânsito consegue escoar”, reflecte Carlos Alves. Hoje em dia com a variante também todo o trânsito proveniente de norte, com destino à Auto-Estrada 10 (A10) e a toda a rede viária com destino ao Carregado e Sobral de Monte Agraço evita atravessar a zona urbana de Arruda do Vinhos.

A obra tem uma extensão total aproximada de 2.300 metros, com quatro rotundas e uma imponente ponte sobre o Rio Grande da Pipa com uma extensão de 300 metros num declive acentuado, suportada por 8 vãos de 32 metros cada e outros dois vãos nas extremas com 22 metros cada. Os números da obra são também reveladores da extensão dos trabalhos, tendo sido usados 690 mil quilos de aço, 5 mil metros cúbicos de betão, 71 mil metros quadrados de betuminoso e tiveram de ser escavados 43.500 metros quadrados de terra.