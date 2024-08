Várzea Grande em Tomar vai ter ainda mais utilidade no futuro

Vereador do PSD, Luís Francisco, defendeu que a Várzea Grande em Tomar deveria ser mais útil e ter mais funcionalidade. Presidente da câmara respondeu que já acontecem muitas iniciativas no local e que ainda vão acontecer.

A renovada Várzea Grande voltou a ser tema de debate na reunião de Câmara de Tomar. O vereador social-democrata, Luís Francisco, trouxe o tema para cima da mesa, demonstrando a sua insatisfação com o aproveitamento que tem sido dado ao espaço. Hugo Cristóvão, presidente da câmara, desvalorizou as críticas e garantiu que a Várzea Grande tem muita funcionalidade.

Luís Francisco começou por reconhecer que a obra tornou o espaço mais “bonito”, mas que ficou “aquém” das expectativas, acrescentando que foram muitas as sugestões e as críticas apontadas. “Quando ainda estava na fase de projecto houve alguma teimosia. Podíamos ter ido mais além, o espaço podia ser mais útil e não é, podia ter mais funcionalidade”, sublinhou. O autarca referiu ainda que, embora o espaço esteja melhor, deveria ser mais prático para a cidade: “ter ali de facto alguma centralidade que não tem”, concluiu.

Na resposta, Hugo Cristóvão explicou que o tempo vai fazer o seu caminho: “acontece muita coisa na Várzea e há de acontecer mais ainda, nomeadamente quando as árvores estiverem maiores e, assim, permitirem um pouco mais de sombra e outro acolhimento”, esclareceu. O autarca socialista sublinhou que a Várzea Grande “vale muito, independentemente dos gostos e das opções”. Recorde-se que a requalificação da Várzea Grande foi inaugurada em Maio de 2021, numa obra que custou três milhões de euros.