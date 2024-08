Duração das festas voltou a ser tema de debate no Sardoal

Vereadores da oposição continuam a insistir que as maiores festas do concelho do Sardoal deviam ter mais do que três dias de duração. Presidente da câmara diz que é mais benéfico concentrar tudo em três dias do que aumentar a duração e depois não haver gente nem recursos suficientes.

As festas do concelho de Sardoal, que decorrem de 20 a 22 de Setembro, continuam a ser motivo de debate nas reuniões de autarcas e mais uma vez pelas mesmas razões. Os vereadores da oposição consideram que a iniciativa merece ser alargada e ter mais dias de duração. Na última reunião camarária, o vereador socialista Carlos Duarte repetiu a questão colocada no ano passado sobre a possibilidade de serem realizados mais do que três dias de festa. “Com a menor duração das festividades, até que ponto se justifica o esforço de todos os intervenientes na logística de montar o espaço e participar nas festas? Além de que menos dias atrai menos turistas e, consequentemente, vai gerar menos receita para o comércio local. Não seria mais rentável havendo mais dias? Não há essa possibilidade?”, questionou o vereador.

O presidente da câmara municipal, Miguel Borges (PSD) explicou que foi realizada uma avaliação, mas que não há a possibilidade de alargar a mais dias de festa. No entanto, o autarca garante que no próximo ano vai haver quatro dias de evento, uma vez que o feriado do concelho é numa segunda-feira. “Preferimos concentrar tudo em três dias. Por vezes, é um engano mais dias porque as próprias associações não têm recursos humanos suficientes e assim fazemos três dias mais fortes e concentrados”, explicou o autarca, acrescentando que o espaço que servirá de exposição aos artesãos e produtores locais será apenas um complemento ao espaço Cá da Terra, onde os produtos locais estão expostos todo o ano. “Os produtores têm os seus produtos seja de artesanato ou gastronomia, expostos todo o ano no espaço Cá da Terra. As festas servem para esses mesmos expositores saírem de portas e terem outro tipo de montra, mas quem quer visitar e conhecer esses produtos tem oportunidade todo o ano”, reforçou.

Sobre o cartaz, o município ainda está na fase de negociação sem confirmações garantidas, no entanto, Miguel Borges explica que o objectivo é contar com o grupo Sebastião Antunes e Quadrilha, na primeira noite, seguidos pela Filarmónica União Sardoalense e Quinta do Bill, no sábado, com a festa M80 a encerrar o evento na noite de domingo, 22 de Setembro.

Duração do evento já tinha sido discutida

Na reunião camarária de 26 de Julho de 2023, o vereador Pedro Duque (PS) afirmou ter recebido algumas queixas por parte de munícipes que estão insatisfeitos pelo facto da maior festa do concelho só se realizar durante três dias. O vereador da oposição questionou a viabilidade do investimento realizado pelas associações e artesãos que pretendem montar uma banca uma vez que vão ter apenas duas noites de evento. O vice-presidente Jorge Gaspar, que substituiu o presidente Miguel Borges naquela reunião de executivo municipal, reconheceu que, para as associações e todos aqueles que têm negócios no evento seria mais benéfico um maior número de dias. No entanto, esclareceu que a duração do evento, foi comunicada previamente e ninguém contestou o contexto em que se vai realizar.