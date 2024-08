Há muitas falhas no abastecimento de água no concelho de Tomar

O vereador do PSD, Tiago Carrão, alertou o executivo para falhas no abastecimento de água em Tomar. O autarca disse ter ouvido muitas queixas de falta de água em várias freguesias do concelho.

As falhas no abastecimento de água em Tomar foi um dos assuntos debatidos na reunião de câmara de 5 de Agosto. O vereador Tiago Carrão deixou o alerta para aquele que, considera, ser um problema que se tem verificado um pouco por todo o concelho e que é urgente resolver.

Tiago Carrão começou por dizer que “neste momento praticamente não consigo ir a um lado no concelho onde não seja a queixa número um que as pessoas têm”, referindo-se às falhas no abastecimento de água. O autarca diz ter ouvido queixas de munícipes que dizem estar uma semana quase toda sem água, destacando as freguesias da Asseiceira e de Casais/Alviobeira. O vereador explicou que esta é uma realidade que se verifica um pouco por todo o concelho: “se formos ao site da Tejo Ambiente ver a listagem das falhas de abastecimento de água, pelo menos daquelas que lá estão reportadas, nós temos só nos últimos dias, São Pedro, Sabacheira, Casais/Alviobeira, São João Baptista/Santa Maria dos Olivais e Palhalvo”, referiu. Tiago Carrão alertou que este é um problema “grave” e que, embora seja “muito caro” de resolver, é urgente procurar soluções. “Todos reconhecemos que é fundamental procurar algum tipo de solução para estes problemas, não só por uma lógica financeira, porque efectivamente temos perdas de água na casa dos 40%, que é bastante, ou seja, quase metade do que a Tejo Ambiente compra não o vende, mas também obviamente numa lógica de sustentabilidade”, concluiu.