Loja Social de Alenquer aberta a receber produtos de ajudas técnicas

A Loja Social de Alenquer está a receber produtos de ajudas técnicas. Quem quiser pode doar andarilhos, cadeira de rodas, canadianas, cadeira de banhos e outros produtos semelhantes, que se destinam a pessoas com deficiência ou incapacidade motora do concelho de Alenquer que se encontram em situação vulnerável a nível económico ou social.

Em 13 anos de funcionamento, o espaço no coração da vila de Alenquer ajudou mais de mil famílias. O trabalho é desenvolvido por voluntários que dedicam parte do seu tempo a preparar e a distribuir brinquedos, roupas e utensílios de cozinha, para entregar a quem precisa.

A Loja Social apela às pessoas que têm equipamentos do qual já não necessitam, mas que estejam em boas condições de utilização, para fazer a entrega na Avenida 25 de Abril, número 2C, às terças-feiras e quintas-feiras, das 9h00 às 17h00 ou nos últimos sábados de cada mês, entre as 9h30 às 12h30.