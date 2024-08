Requalificação urbana em Vilar dos Prazeres vai avançar com apoio municipal

Na reunião do executivo municipal de Ourém, que se realizou na segunda-feira, 19 de Agosto, foi aprovado o projecto de requalificação urbana em Vilar dos Prazeres, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, que visa melhorar a segurança e infraestruturas da localidade. O projecto prevê a reabilitação completa do percurso viário, com o alargamento da plataforma e das bermas, além da construção de passeios para facilitar a circulação pedonal.

As obras incluem ainda o melhoramento dos acessos viários e a criação de um circuito de mobilidade seguro, promovendo uma interacção mais segura entre o trânsito rodoviário e pedonal. Adicionalmente, será construído um parque infantil, aumentando as opções de lazer para a comunidade local. O custo total estimado para a execução dos trabalhos é superior a 222 mil euros e deverá ter um prazo de 120 dias para a conclusão das obras.