Ruas de Cabanas de Torres em Alenquer sem luz devido a avaria e município culpa empresa

As luminárias da Rua do Comércio, Rua do Lagar (junto ao n.º 10) e Travessa da Luz (junto ao n.º 2), em Cabanas de Torres, Alenquer, continuam avariadas e os moradores sem ter luz durante a noite.

A Câmara Municipal de Alenquer diz que a falta de iluminação pública nestas ruas dura há muito tempo por causa de uma anomalia da rede de distribuição (E-Redes) que terá danificado componentes das luminárias. A câmara reclamou a situação à empresa I-Sete, que promove a assistência técnica para os candeeiros intervencionados a primeira vez dia 27 de Outubro de 2023, quando teve conhecimento da avaria, mas até à data ainda sem resolução.

A Câmara de Alenquer efectuou diversos contactos telefónicos sobre este assunto, que foi um dos temas principais da reunião realizada entre a autarquia e representantes da empresa no dia 26 de Junho deste ano. “Foi indicado pela empresa que a resolução seria para breve estando cientes do seu grau de prioridade. Contudo, até à presente data a câmara continua sem a situação resolvida”. O MIRANTE questionou a empresa I-Sete mas não obteve resposta até ao fecho da edição.