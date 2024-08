Funeral de Paulo Tavares esta quinta-feira

As cerimónias fúnebres de Paulo Tavares, dono da Churrasqueira Ribatejana, no Cartaxo, realizam-se quinta-feira, 29 de Agosto. Paulo Tavares faleceu aos 54 anos na sequência de queimaduras graves provocadas por um incêndio no seu restaurante a 11 de Abril deste ano. Paulo Tavares era um dos sobreviventes da explosão na Escola Secundária do Cartaxo em 1985 e uma pessoa muito acarinhada na cidade. O velório vai realizar-se na Casa Mortuária do Cartaxo a partir das 10h30. A missa de corpo presente está marcado para a Igreja Paroquial do Cartaxo às 14h30, seguindo para o crematório de Santarém.