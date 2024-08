Novos painéis solares da Cimpor em Alhandra levantam dúvidas a autarcas

O processo de instalação de um novo parque fotovoltaico da empresa Cimpor em Alhandra chegou ao município de Vila Franca de Xira “já licenciado” e por isso o município nada pôde fazer para o reverter. A explicação foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião antes das férias de verão depois de ter sido questionado pelos vereadores da oposição sobre o assunto.

David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) disse ser “assustador”a quantidade de zona verde destruída para que a empresa pudesse instalar os seus novos painéis solares e quis saber o que mais está previsto no licenciamento do parque solar. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, confirma que o licenciamento destas estruturas ultrapassa as câmaras municipais e apontou o dedo à Agência Portuguesa do Ambiente, Direcção-Geral de Energia e Geologia e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

“É um processo muito operacionalizado. No caso da Cimpor o parque solar nasceu numa zona de recuperação da pedreira. Está tudo em ordem e licenciado mas não passa por nós”, explicou o autarca.

A Cimpor, recorde-se, está a investir na instalação de um parque fotovoltaico em cada uma das suas três unidades de produção em Portugal (Alhandra, Souselas e Loulé), num investimento a rondar os 130 milhões de euros. O projecto anunciado dotará com 1 megawatt (MW) de potência para autoconsumo cada fábrica e até 2025 a empresa planeia expandir para 10MW a potencia em Alhandra e Souselas. O investimento envolveu a instalação de 6.500 painéis fotovoltaicos numa área de cerca de 3,5 hectares nos terrenos de cada uma das fábricas, com uma capacidade de produção anual de 4.5 GWh de energia eléctrica.