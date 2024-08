População de Casais Lagartos mais perto de ter acesso a saneamento básico

A rede de saneamento básico de Casais Lagartos, no concelho do Cartaxo, encontra-se a ser reabilitada, quase duas décadas depois de lhes ser prometido o acesso aquele serviço. A rede de saneamento, a ser activada, compreende 10.980 metros de colectores e cinco estações elevatórias, quatro serão reabilitadas e uma está em funcionamento. Para os que estão longe da rede, mantém-se a limpeza gratuita das fossas sépticas, segundo informou o presidente da câmara, João Heitor, em reunião camarária. O valor total da empreitada é de cerca de 139 mil euros + IVA, com um prazo de execução de quatro meses.

As intervenções previstas na empreitada são: correcção de abatimentos, reabilitação de pavimentos abatidos, intervenções nas caixas de visita, reposição das tampas das caixas de visita ao nível do pavimento, verificação e inspecção das redes construídas e renovação das estações elevatórias, incluindo instalações eléctricas, equipamentos electromecânicos e instrumentação. “A reabilitação da rede de saneamento de Casais Lagartos é uma iniciativa essencial para garantir a sustentabilidade ambiental e melhorar a qualidade de vida das populações. Os sistemas de águas residuais desempenham um papel crucial na protecção sanitária das comunidades, assegurando a adequada recolha, transporte e tratamento das águas residuais, e evitando a contaminação dos rios, prevenindo a difusão de doenças e contribuindo para o desenvolvimento sustentável”, lê-se no comunicado emitido pela câmara municipal referente à obra.

Há cerca de duas décadas a rede de saneamento básico para Casais Lagartos chegou a ser instalada pela Câmara do Cartaxo, mas nunca chegou a ser ligada. A intenção era construir uma ETAR para a população de Casais Lagartos, mas o tempo foi passando e depois o município entrou em diferendo com a Cartagua, o que impediu a ligação do saneamento de Casais Lagartos à ETAR de Valada, explicou a O MIRANTE o presidente da Junta de Freguesia de Pontével, Jorge Pisca, à margem de uma assembleia municipal em que alertou para uma manilha de águas pluviais com esgotos domésticos ligados indevidamente. A situação foi descoberta após um abatimento de terras causado por um camião-cisterna que fazia uma manobra na berma da Estrada Municipal 600, em Casais Lagartos, em Dezembro de 2023. Já em Março do mesmo ano, Jorge Pisca tinha denunciado que parte dos esgotos domésticos de Casais Lagartos escoam para a via pública num atentado à saúde pública.

No início do ano, por indicação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), passou a ser cobrada a taxa do saneamento a todos os que têm um contrato de abastecimento de água, “porque se pressupõe que toda a população tenha saneamento, esteja ligada à rede ou tenha uma fossa”, explicou João Heitor na reunião camarária de 18 de Abril deste ano. O autarca falava após intervenção de uma moradora de Casais Lagartos, Anabela Amorim, que todos os meses diz pagar 25 euros a mais na factura e se queixa ainda de uma água sem qualidade. João Heitor vincou que o valor da taxa de saneamento é entregue à concessionária e não ao município. Recorde-se que no passado os moradores pagaram 250 euros na esperança de se ligarem à rede.