Santarém e Vila Franca de Xira entre os mais baratos para arrendar casa

Santarém (8º) e Vila Franca de Xira (24º) estão entre os 25 municípios do país onde é mais barato arrendar casa, segundo as contas do portal imobiliário Idealista. Os proprietários destes dois municípios pedem, em termos medianos, 8,3 euros e 11,1 euros por metro quadrado, respectivamente, estando assim entre os concelhos mais baratos do país para arrendar casa.

Castelo Branco (6,5 euros/m2), Santa Maria da Feira (7,1 euros/m2), Viseu (7,3 euros/m2), Vila Nova da Famalicão (7,6 euros/m2) e Covilhã (7,6 euros/m2) são outros dos concelhos do país onde sai mais barato arrendar. E por menos de 9 euros por metro quadrado, além de Santarém, encontram-se ainda os municípios Viana do Castelo (8,1 euros/m2), Leiria (8,2 euros/m2), Valongo (8,6 euros/m2), Lourinhã (8,6 euros/m2), Caldas da Rainha (8,7 euros/m2) e Alcobaça (8,7 euros/m2), Figueira da Foz (9,1 euros/m2), Braga (9,1 euros/m2), Guimarães (9,4 euros/m2) e Ílhavo (9,5 euros/m2). O ranking continua com Torres Vedras e Maia, onde as casas para arrendar custam em média 9,7 euros/m2 em ambos municípios. Seguem-se Moita (9,8 euros/m2), Gondomar (10 euros/m2) e Vila do Conde (10,2 euros/m2).

Nos últimos lugares do ranking, encontram-se os municípios de Coimbra (11,2 euros/m2), Vila Franca de Xira (11,1 euros/m2), Montijo (10,3 euros/m2) e Póvoa do Varzim (10,3 euros/m2).

A análise realizada pelo idealista também encontrou as cinco localidades mais exclusivas para arrendar casa em Portugal onde os preços são mais elevados, com Lisboa no topo da lista com um metro quadrado a custar 21,7 euros. Seguem-se Cascais (20,2 euros/m2), Loulé (17,7 euros/m2), Porto (17,4 euros/m2) e Oeiras (16,6 euros/m2).