Tomar apresentou plano de transportes escolares para o próximo ano lectivo

A Câmara Municipal de Tomar está a preparar o próximo ano lectivo, tendo sido agora apresentado o novo plano de transportes escolares. A câmara municipal assegura o transporte escolar a todos os alunos e jovens que frequentem a escolaridade obrigatória e que residam a mais de três quilómetros da escola. Também é assegurado o transporte a crianças com necessidades educativas especiais que não encontrem essa resposta no local onde vivem.

Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, explicou que se prevê que sejam apoiados por este plano um total de 976 alunos no próximo ano lectivo em Tomar, num investimento que ronda os 398 mil euros. Para concretizar este plano, a câmara conta com o apoio de diversos serviços, como a Rodoviária do Tejo, a CP, o serviço de táxi e o transporte da carrinha municipal para eventuais necessidades. “Neste momento também fizemos um pedido à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para que pudessem avaliar a possibilidade do transporte público”, avançou a autarca. Filipa Fernandes sublinhou que o plano poderá sofrer alterações consoante as necessidades, no início do ano lectivo.

Questionado pelo vereador do PSD, Luís Francisco, relativamente ao tipo de transporte que é usado para as crianças com necessidades educativas especiais e o controlo de satisfação do serviço, Hugo Cristóvão, presidente da câmara, esclareceu que a tipologia do transporte depende das situações, mas que quando são crianças com necessidades educativas especiais “a solução em regra é utilizar o táxi”. O autarca acrescentou ainda que nas escolas das aldeias é usual recorrer-se ao serviço de táxis: “porque normalmente é um número reduzido de alunos e essa é a solução mais fácil, por norma não há problemas e esta solução até acaba por criar uma proximidade muito grande entre as famílias e quem faz o transporte, cria-se um laço mais próximo do que quando é na situação rodoviária ou do veículo”, sublinhou. De referir, ainda, que o passe de transportes em Tomar passou a ser gratuito para todos os alunos, não só no concelho, como também em todo o Médio Tejo.