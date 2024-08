Evento do programa Bairro Comercial Digital de Vila Franca de Xira, financiado por fundos comunitários, promete trazer um ambiente cosmopolita ao centro da cidade no final do verão.

Vila Franca de Xira acolhe em Setembro a primeira edição do X Market

A 21 de Setembro Vila Franca de Xira será palco da primeira edição do X Market, um mercado de rua multimarcas, organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em parceria com o Hype Market de Lisboa. O evento promete agitar a cidade com uma oferta diversificada de produtos e uma vasta programação de actividades.

O Jardim Municipal Constantino Palha, com a sua paisagem e localização privilegiada à beira do Tejo, será transformado numa montra ao ar livre que estará em funcionamento das 10h00 às 02h00, anuncia o município. O evento trará aos visitantes uma variedade de pontos comerciais que incluirão vestuário, calçado, bijuteria, artesanato, plantas, decoração, entre muitos outros artigos.

Além das compras, os participantes poderão desfrutar de uma programação cultural e de lazer extensa. A manhã será dedicada às apresentações desportivas de modalidades como Aikido, Karaté, Kempo e Taekwondo, enquanto o público infantil terá à disposição insufláveis e pinturas faciais até às 19h30. À tarde, o coreto do jardim acolherá uma série de espectáculos, incluindo uma banda, um sunset e um baile popular. O evento culminará com a actuação de DJs no encerramento, prometendo diversão até às 02h00.

O X Market faz parte do projecto Bairro Comercial Digital de VFX, cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência com o objectivo de capacitar o comércio local para as novas tecnologias, impulsionar a economia e fortalecer os laços entre comerciantes, residentes e visitantes.

O evento representa, na óptica do município, uma oportunidade imperdível para vivenciar a experiência de um glam street market como já se realizam noutras cidades da Europa, prometendo colocar Vila Franca de Xira no mapa dos eventos cosmopolitas da Área Metropolitana de Lisboa.