Benavente reforça mobilidade com novas viaturas para apoio domiciliário na saúde

As unidades de saúde de Benavente e de Samora Correia receberam sexta-feira, 23 de Agosto, duas novas viaturas destinadas ao apoio domiciliário nas áreas médica e de enfermagem, melhorando significativamente as condições de mobilidade e, por consequência, a qualidade dos serviços prestados aos utentes.

As viaturas foram adquiridas no âmbito do processo de transferência de competências na área da saúde para as autarquias, um processo em que a substituição dos veículos existentes foi uma condição para a aceitação do auto de transferência.

A Administração Regional de Saúde (ARS) assegurou a compra dos novos veículos, que foram agora transferidos para o município de Benavente.

As unidades de saúde acolheram as viaturas com satisfação, reconhecendo a mais-valia que estas representam na prestação de cuidados domiciliários.