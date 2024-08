Companheiros da Noite continuam sem apresentar contas à Câmara de Vila Franca de Xira

A Associação os Companheiros da Noite, da Póvoa de Santa Iria, não expressou junto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a intenção de se extinguir ou dissolver nem abdicar do espaço que ocupa por cedência municipal. O município explica que a associação, criada com o intuito de prestar apoio aos sem-abrigo e carenciados do concelho de Vila Franca de Xira, ainda ocupa, por cedência da câmara, um espaço de cozinha e um espaço de armazém, ambos localizados na Póvoa de Santa Iria.

A associação não dá provas de actividade há alguns anos, mas não recebe qualquer apoio da autarquia desde 2020. A câmara promoveu uma reunião com a direcção da associação, em Outubro de 2023, em que foi solicitado a actualização dos dados dos órgãos sociais e a apresentação de relatórios de contas de actividade. Em Janeiro de 2024, foi enviado novo e-mail a reiterar o pedido de informação, sem resposta da associação até ao momento.

Na reunião, a associação aceitou a possibilidade de libertar o espaço de armazém, ressalvando que precisava de tempo para encaminhar o material, o que até agora não aconteceu. A câmara diz que está a encetar contactos no sentido de obter informação e respostas aos pedidos anteriormente efectuados para avaliar as medidas a tomar. A autarquia está também a proceder à análise jurídica relativa ao protocolo de cedência de instalações municipais aos Companheiros da Noite.

A associação da Póvoa de Santa Iria já foi uma referência na área do apoio social, mas actualmente vive momentos complicados. Os dirigentes refugiam-se no silêncio e vários sócios dizem que não foram convocados para participar numa assembleia-geral, realizada este ano por videoconferência, para eleição de novos órgãos sociais e apresentação de contas.