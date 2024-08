Diocese Leiria-Fátima dá início à sua reorganização com criação de Unidades Pastorais

A Diocese de Leiria-Fátima está a avançar para a implementação de uma reorganização pastoral significativa, com a criação de Unidades Pastorais (UP) e novas nomeações de sacerdotes. Esta iniciativa faz parte de um amplo projecto de transformação pastoral, inspirado pela “conversão pastoral” promovida pelo Papa Francisco, e visa responder aos desafios espirituais, sociais e culturais dos tempos actuais, refere a diocese em comunicado. O projecto, que foi detalhado num documento que está a ser divulgado, reorganiza as 73 paróquias da Diocese em 17 Unidades Pastorais e 7 vigararias, procurando uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis e uma maior corresponsabilidade entre sacerdotes e leigos. As paróquias mantêm-se como comunidades de base, mas agora inseridas numa dinâmica de colaboração mais alargada dentro das novas Unidades Pastorais.

Em Setembro de 2024, terão início as primeiras duas Unidades Pastorais: a UP de Marrazes e a UP de Ourém. A UP de Marrazes, que abrange as paróquias de Marrazes, Azoia, Barosa e Parceiros, será liderada por uma Equipa Presbiteral composta pelos padres Bertolino Vieira, José Martins Alves e Vítor José Mira de Jesus. Já a UP de Ourém, que integra as paróquias de Alburitel, Nossa Senhora das Misericórdias, Nossa Senhora da Piedade e Seiça, será conduzida pelos padres Jorge Manuel Faria Guarda, Joaquim Domingos Luís (SVD) e Nicodemus Moruk (SVD). Além das novas constituições, o comunicado também informou sobre as mudanças necessárias para continuar a constituição das Unidades Pastorais durante o ano pastoral de 2024/2025. Destaque para a nomeação do padre André Antunes Batista como pároco das paróquias de Barreira e Cortes, e do padre Rui Acácio Amado Ribeiro como pároco de Porto de Mós e Alqueidão da Serra.

Uma mudança que se pretende transformadora

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas Carvalho, sublinhou a importância deste processo de transformação pastoral, que visa assegurar uma maior vitalidade e força missionária nas comunidades paroquiais. O bispo apelou à compreensão e colaboração de todos os envolvidos, reconhecendo as expectativas criadas ao longo deste processo e a necessidade de um tempo de adaptação para que a mudança seja verdadeiramente transformadora. Este projecto, fruto de um processo de reflexão e discernimento prolongado, marca um passo significativo na renovação da Diocese de Leiria-Fátima.