Câmara da Chamusca anula entrevistas de emprego por acesso ilegal a guião

Caso gerou controvérsia na internet, com alguns munícipes da Chamusca a criticarem a forma como são realizados os concursos.

O procedimento concursal para um posto de trabalho como Assistente Técnico na área de Acção Social na Câmara Municipal da Chamusca foi anulado por acesso ilícito a guião de entrevista, segundo se pode ler numa ata do município de 20 de Agosto.

Segundo o mesmo documento, o júri responsável pelo procedimento concursal reuniu para elaborar as classificações obtidas nas entrevistas de avaliação de competências que decorreram nos dias 12, 13, 14 e 16 de Agosto. “No decorrer da análise das mesmas, o júri ficou com a perspectiva de que havia existido por parte de candidatos acesso ilícito ao guião da entrevista, pelo que, por uma questão de igualdade e transparência no procedimento para todos os candidatos, o júri deliberou por unanimidade anular as entrevistas realizadas e convocar os candidatos para nova entrevista a realizar nos dias 28 e 29 de Agosto”, refere o município.

De acordo com o documento a que O MIRANTE teve acesso, o município realizou entrevistas a 21 candidatos, todos do sexo feminino. Segundo consta na nota, e apesar de alguns candidatos terem acedido ao guião da entrevista antecipadamente, as entrevistas vão repetir-se nos mesmos parâmetros e às mesmas pessoas. O caso gerou muita controvérsia nas redes sociais, nomeadamente num grupo de Facebook ligado à Chamusca. Alguns dos munícipes criticaram a forma como são realizados os concursos na Câmara da Chamusca, referindo que é utilizado sempre o mesmo “sistema”. “Concursos da câmara para serem verdadeiros deviam ser feitos por empresas externas em todas as fases (...) Sempre ouvi dizer os nomes de quem vai para os lugares antes dos concursos abertos. E notas altas na primeira fase e na entrevista. Por que será? Foram todos ganhos com o mesmo sistema”, lê-se num dos comentários.