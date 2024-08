Campos de treino de natação em Rio Maior

Os campos de treino de natação no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior vão decorrer de 2 a 5 e de 9 a 12 de Setembro. Estão organizados dois campos para jovens federados, dos 10 aos 16 anos. Segundo o Rio Maior Sports Centre (RMSC), os participantes usufruem de todas as condições e instalações do centro de alto rendimento, “um local de referência para a preparação de clubes e selecções de todo o mundo, reconhecido pela sua qualidade ao serviço do desporto de alto rendimento”, refere o RMSC.

Os participantes têm direito a alojamento e alimentação, enquadramento técnico, treinos na piscina de 50 metros, ginásio e spa, com o acompanhamento técnico dos treinadores do centro, segundo o modelo de Capacitação Técnica da Federação Portuguesa de Natação. Os campos de treino de natação resultam de uma organização do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, em parceria com a Associação de Natação do Distrito de Santarém e a Federação Portuguesa de Natação.