Convívio e tradição nos quatro dias de festa na Póvoa de Santa Iria

A Póvoa de Santa Iria vai receber a sua maior celebração anual com as Festas em Honra de Nossa Senhora da Piedade, de 5 a 8 de Setembro. A Quinta Municipal da Piedade volta a ser palco da festa e os divertimentos e largadas de toiros realizam-se nas ruas adjacentes.

A festa mantém as tradições com a santa, padroeira da cidade, a sair da igreja da Nossa Senhora da Piedade para percorrer as ruas. A procissão decorre no domingo, 8 de Setembro, e é seguida de eucaristia na igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima. É um dos momentos marcantes dos festejos anuais em que a população reza e faz as suas promessas.

O cais da Póvoa de Santa Iria é um dos locais mais apreciados pela população. Foi construído no século XIX, junto ao rio e às salinas, e é apreciado pela beleza natural. A importância do cais esteve sempre directamente relacionada com a actividade piscatória desenvolvida no Tejo sendo ainda hoje utilizado pelos pescadores avieiros. A bênção dos barcos avieiros no Tejo está agendada para dia 7 de Setembro à noite e é uma oportunidade de assistir a um dos momentos religiosos mais bonitos e emotivos do certame. No palco da Quinta Municipal da Piedade vão actuar Rosinha, Banda Enigma, Banda The Puzzle, Roda Viva, Los Romeros, Academia de Dança Vanessa Silva e Dj´s. A noite de folclore acontece no dia 6 de Setembro, com a actuação de ranchos do concelho de Vila Franca de Xira. A partir das 22h00 começa a ser distribuída a sardinha, para comer quentinha em cima de uma fatia de pão.

A vertente taurina continua a ser apreciada pelos aficionados e tem expressão por altura da festa anual com as garraiadas no espaço exterior à Quinta Municipal da Piedade. Ao longo de quatro dias a cidade vai encher-se de cor, música e convívio. Para muitos é uma oportunidade de rever amigos e convidar familiares para se juntarem à festa.

Com mais de 40 mil e 800 habitantes a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa tem registado um acentuado aumento populacional. São centenas as novas famílias que escolhem morar nesta zona e por isso as festas anuais pretendem ser um momento de afirmação das tradições e costumes.

As colectividades ligadas ao desporto e o movimento associativo dão-se a conhecer através da demonstração das suas actividades ao longo dos quatro dias.