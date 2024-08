Detido em Alcanena por violência doméstica

Um homem de 47 anos foi detido por violência doméstica no concelho de Alcanena. Segundo as diligências realizadas pelos militares da GNR, é suspeito de exercer violência psicológica e social sobre a companheira de 34 anos. A investigação foi levada a cabo pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE). No decorrer da acção foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido decretada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e afastamento controlado por meios eletrônicos.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva. A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da Violência Doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, deve reportar através do Portal da Queixa Electrónica, via telefónica para o número de telefone 112 ou no Posto da GNR mais próximo.