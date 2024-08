Festival Internacional de Folclore volta a Abrantes em Setembro

Participam grupo de Portugal, Coreia do Sul, México, Polónia e Roménia na quarta edição do festival.

O Festival Internacional de Folclore regressa a Abrantes para a quarta edição. O evento decorre a partir das 21h30, na Praça Barão da Batalha, no dia 5 de Setembro. Além dos grupos portugueses Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego e do Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos, vão participar grupos de dança da Coreia do Sul, do México, da Polónia e da Roménia.

A organização é do Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos com o apoio do Município de Abrantes e da União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede. A entrada é livre.