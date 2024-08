Frimor 2024 com duas dezenas de ceboleiros e o regresso da taça de paraquedismo

GNR, Nena e Cláudia Martins & Minhotos Marotos são os cabeças de cartaz da edição 2024 da Frimor – Feira Nacional da Cebola, que decorre de 29 de Agosto a 1 de Setembro, na zona envolvente ao Pavilhão Multiusos de Rio Maior. Destaque ainda para o Festival de Bandas Filarmónicas que anima o último dia do certame. A Frimor 2024 conta com o regresso da Taça de Portugal de Paraquedismo a Rio Maior, para dois dias de grande espectáculo aéreo.

Seguindo a centenária tradição, a Frimor apresenta uma zona reservada à venda de produtos de duas dezenas de ceboleiros. O Pavilhão Multiusos recebe a exposição de produtos do sector agroalimentar do concelho, uma área de exposição empresarial e artesanato, bem como a área reservada à gastronomia regional, à doçaria e aos licores e uma zona de divertimentos no Piso 1, o Frimor Fun Park. No cartaz dos concertos, Cláudia Martins & Minhotos Marotos actuam quinta-feira, 29 de Agosto. Nena fará a sua estreia em Rio Maior no dia 30 e no sábado, dia 31, é a vez dos GNR brilharem no “Palco Golden Eagle”, que recebe todos os espectáculos. O Festival de Bandas Filarmónicas fecha a programação musical no domingo, 1 de Setembro.

Aos concertos principais juntam-se ainda actuações de bandas locais e djs. Companhia D’el Rei e Los Gordos no dia 29, Sim Senhor e DJ Vassalo no dia 30 e Trigloditas e DJ Nuno Remix no dia 31. Os bilhetes para os concertos de dia 30 e 31 têm o valor de cinco euros (um dia) e 7,5 euros (dois dias), podendo ser adquiridos no Cineteatro de Rio Maior, online e nos dias dos concertos na bilheteira do evento. O concerto de Cláudia Martins & Minhotos Marotos e o Festival de Bandas Filarmónicas têm entrada gratuita.

Os visitantes da Frimor voltam a ter à disposição um amplo espaço de restauração, onde podem degustar a gastronomia regional, confeccionada pelas associações do concelho. O Espaço Frimor Fest volta a ter um espaço lounge, com wine bar e música ambiente, e a habitual zona de bares a ladear o recinto dos concertos.