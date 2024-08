Padre de Alpiarça quer despejar famílias e vender casas dos pobres

A paróquia de Alpiarça tem quatro casas do património dos pobres onde vivem quatro famílias, uma delas um casal em que o homem está reformado por invalidez e os dois filhos são deficientes, que correm o risco de serem despejados. O padre mandou cartas aos moradores a dizer que quer vender as casas para pagar obras na igreja matriz da vila.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O padre de Alpiarça quer vender quatro casas do património dos pobres da igreja católica, onde vivem quatro famílias sem condições financeiras e uma delas numa situação miserável. Com o dinheiro das casas, de 50 e 55 mil euros, o pároco Tiago Pires quer financiar obras na igreja matriz da vila. O sacerdote já enviou duas cartas a tentar expulsar os residentes, numa delas a dizer que têm a opção de compra, e que vai iniciar o processo de venda. Mas a intenção do padre não tem autorização da diocese.